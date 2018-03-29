Народный суд высшей ступени Пекина оставил в силе приговор по делу о трансграничном телекоммуникационном мошенничестве

Пекин, 29 марта / Синьхуа / — Суд города Пекина отклонил аппеляцию осужденных, проходивших по делу о трансграничном телекоммуникационном мошенничестве. Об этом стало известно в минувшую среду.

Народный суд высшей ступени Пекина оставил в силе приговор первой инстанции, вынесенный Вторым народным судом средней ступени г. Пекин 21 декабря 2017 г., согласно которому 85 человек были приговорены к тюремному заключению на срок от 21 месяца до 15 лет.

Сообщается, что 66 преступников подали аппеляцию после того, как суд первой инстанции вынес приговор. Народный суд высшей ступени рассмотрел дело и подтвердил, что первоначальный приговор является законным, и наказания соответствуют правонарушениям.

Преступники обманывали пострадавших, говоря, что они подозревались в совершении преступлений из-за утечки личной информации и убеждали последних перечислить свои деньги на указанные банковские счета или попросить кого-то сделать это за них, сообщили во Втором народном суде средней ступени г. Пекин.

Мошенники признали себя виновными в обмане 185 пострадавших и вымогательстве более чем 29 млн юаней /4,3 млн долларов США/. -0-