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Народный суд высшей ступени Пекина оставил в силе приговор по делу о трансграничном телекоммуникационном мошенничестве
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Народный суд высшей ступени Пекина оставил в силе приговор по делу о трансграничном телекоммуникационном мошенничестве 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 29 марта /Синьхуа/ — Суд города Пекина отклонил аппеляцию осужденных, проходивших по делу о трансграничном телекоммуникационном мошенничестве. Об этом стало известно в минувшую среду.
Народный суд высшей ступени Пекина оставил в силе приговор первой инстанции, вынесенный Вторым народным судом средней ступени г. Пекин 21 декабря 2017 г., согласно которому 85 человек были приговорены к тюремному заключению на срок от 21 месяца до 15 лет.
Сообщается, что 66 преступников подали аппеляцию после того, как суд первой инстанции вынес приговор. Народный суд высшей ступени рассмотрел дело и подтвердил, что первоначальный приговор является законным, и наказания соответствуют правонарушениям.
Преступники обманывали пострадавших, говоря, что они подозревались в совершении преступлений из-за утечки личной информации и убеждали последних перечислить свои деньги на указанные банковские счета или попросить кого-то сделать это за них, сообщили во Втором народном суде средней ступени г. Пекин.
Мошенники признали себя виновными в обмане 185 пострадавших и вымогательстве более чем 29 млн юаней /4,3 млн долларов США/. -0-
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