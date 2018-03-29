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Суд в Москве заочно приговорил наёмника «Азова» к четырём годам колонии
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Суд в Москве заочно приговорил наёмника «Азова» к четырём годам колонии
Говорит Москва
1 час назад
Комментарии
Бабушкинский суд столицы признал его виновным в участии в боевых действиях в Донбассе в составе украинского националистического батальона.
Сам Железнов в
Россию
не вернулся, поэтому процесс происходил заочно.
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