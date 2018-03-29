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В Ясеневе задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве
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В Ясеневе задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Ясенево на территории Москвы был задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ясенево на территории Москвы задержали подозреваемого в хищении денежных средств компании, занимающейся ремонтом квартир, обманным путем.
«Сотрудники полиции», — сообщает пресс-служба УВД по ЮЗАО — «установили, что злоумышленник, являясь внештатным работником столичной фирмы, занимающейся ремонтом квартир, заключал с клиентами договоры об оказании услуг, получая от них предоплату за ремонт. Однако полученные деньги фигурант похищал и не вносил на счет организации, несмотря на то, что ремонтные работы проводились в полном объеме. Материальный ущерб, причиненный фирме, превысил 800 тысяч рублей».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Московской области.
По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Ясенево возбуждено уголовное дело.
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