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Вербовщика террористов в Петербурге приговорили к «строгой» колонии
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Вербовщика террористов в Петербурге приговорили к «строгой» колонии 

Интересант 1 час назад
Фото: Петербургский дневник
К 15 годам колонии строгого режима приговорен 33-летний гражданин Таджикистана Фарход Назаров, обвиняемый в вербовке в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство».
Соответствующий вердикт на выездном заседании в Петербурге вынес Московский окружной военный суд. Кроме того, он также признан виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
По версии следствия, вербовкой Назаров занимался, используя месcенджеры Telegram WhatsApp, а также при личных встречах в ресторанах Петербурга. Осенью прошлого года он был задержан сотрудниками Центра «Э» МВД РФ.
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 Ещё 3 источника 
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