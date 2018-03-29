Вербовщика террористов в Петербурге приговорили к «строгой» колонии 

К 15 годам колонии строгого режима приговорен 33-летний гражданин Таджикистана Фарход Назаров, обвиняемый в вербовке в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство».
Соответствующий вердикт на выездном заседании в Петербурге вынес Московский окружной военный суд. Кроме того, он также признан виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
По версии следствия, вербовкой Назаров занимался, используя месcенджеры Telegram WhatsApp, а также при личных встречах в ресторанах Петербурга. Осенью прошлого года он был задержан сотрудниками Центра «Э» МВД РФ.