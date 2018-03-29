Суд заочно приговорил москвича к 4 годам колонии за участие в батальоне «Азов» на юго-востоке Украины

«Суд постановил: признать Р. Железнова виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях») и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — огласил решение судья Антон Мартыненко.

В декабре 2014 г. Р. Железнов был заочно арестован Басманным районным судом и объявлен в международный розыск.

По версии следствия Р. Железнов в 2014 г. примкнул к националистическому батальону «Азов» и участвовал в боевых действиях на юго-востоке Украины в зоне так называемой АТО. Также Следствие обладает перепиской Р. Железнова, из которой следует, что он намеренно поехал на территорию Украины, где хотел получить опыт в боевых действиях и получать за это материальное вознаграждение. Также в кадровых документах, расположенных на официальном сайте батальона «Азов» содержится информация о Р. Железнове.

В октябре 2014 г. сотрудники Следственного комитета (СК) РФ провели ряд обысков у граждан России , подозреваемых в участии в вооруженном конфликте на Украине в качестве «наемников». Среди прочих следственные действия прошли на квартире у жителя Москвы Р. Железнова (также известного в радикальных кругах по кличке Зухель — прим. Агентства «Москва»). По сведения источника, близкого к следствию, в обыске принимали участие следователь ГСУ СК и, предположительно, оперативники центра по противодействию экстремизму при МВД (Центр «Э»).

Сам Р. Железнов утверждал, что находился в статусе волонтера в добровольческом батальоне «Азов». На Украину он прилетел 9 июля 2014 г. из Польши . В батальоне «Азов» Агентству «Москва» пояснили, что Р. Железнов не участвует в боевых действиях и не получает вознаграждение. «Он не значится в списках бойцов, но является волонтером пресс-службы», — сказал пресс-секретарь «Азова» Александр Алферов

В российской практике статья «Наемничество» 359 УК РФ применялась к руководителям петербургской организации «Славянский корпус» Вадиму Гусеву Евгению Сидорову . По версии следствия, в 2013 г. они завербовали в России и обманом направили воевать в Сирию около 250 мужчин. В. Гусев и Е. Сидоров не выплатили наемникам обещанного вознаграждения. Оба фигуранта дела уже признали свою вину и заключили сделку со следствием, после чего были осуждены на три года колонии.

Летом 2009 г. Р. Железнов был осужден на четыре года колонии-поселения за нападение на человека. 26 мая 2013 г. он был задержан за попытку кражи 2 кг мраморной говядины (на общую сумму 2 тыс. 300 руб.) в одном из столичных супермаркетов. 29 ноября 2013 г. Никулинский районный суд Москвы приговорил Р. Железнова к десяти месяцам лишения свободы.