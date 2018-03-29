Иномарку почти за 1,3 млн руб угнали в Красногорске

«В дежурную часть отделения полиции обратился мужчина с заявлением о том, что в городском округе Красногорск неизвестный похитил его автомашину Hyundai Creta 2017 года выпуска», — сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила 1,27 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.