Иномарку почти за 1,3 млн руб угнали в Красногорске 

В подмосковном Красногорске неизвестный украл автомобиль Hyundai Creta стоимостью около 1,3 миллиона рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«В дежурную часть отделения полиции обратился мужчина с заявлением о том, что в городском округе Красногорск неизвестный похитил его автомашину Hyundai Creta 2017 года выпуска», — сказал собеседник агентства.
По его словам, сумма ущерба составила 1,27 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.