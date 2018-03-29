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В Ачинске в туалете детского сада надругались над девочкой
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В Ачинске в туалете детского сада надругались над девочкой 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Ачинске сотрудника детского сада подозревают в сексуальном насилии над маленькой девочкой. Информация об этом появилась на сайте Следственного комитета по краю.
По версии следствия, преступление было совершено в туалете детского сада в дневное время. Мужчина зашел туда и совершил в отношении воспитанницы насильственные действия сексуального характера с использованием ее беспомощного состояния. Возраст девочки не уточняется.
В данный момент 51-летний мужчина находится под стражей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
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