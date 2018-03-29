В Ачинске в туалете детского сада надругались над девочкой

Ачинске сотрудника детского сада подозревают в сексуальном насилии над маленькой девочкой. Информация об этом появилась на сайте Следственного комитета по краю.

По версии следствия, преступление было совершено в туалете детского сада в дневное время. Мужчина зашел туда и совершил в отношении воспитанницы насильственные действия сексуального характера с использованием ее беспомощного состояния. Возраст девочки не уточняется.

В данный момент 51-летний мужчина находится под стражей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.