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Череповецкий педофил шантажировал и развращал школьниц
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Череповецкий педофил шантажировал и развращал школьниц 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
44-летнего череповчанина обвиняют в растлении малолетних. Как выяснили следователи, ранее обвиняемый жил в Кирилловском районе, а в город металлургов приехал на заработки. Тогда же он начал переписываться в Интернете с несовершеннолетними девушками.
В 2015 году мужчина познакомился со школьницами 12 и 13 лет. Далее он приглашал их в уединенные места, где совершал развратные действия. Причем одну из жертв шантажировал личной информацией, которой она поделилась с ним в переписке.
По информации областного следственного комитета, педофил действовал в Череповце с сентября 2015 года по сентябрь 2017 года. Его задержали и арестовали, возбуждены уголовные дела по статьям «Развратные действия, совершенные в отношении двух несовершеннолетних» и «Понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера». Нашли следователи и телефон, в котором сохранилась переписка с подростками. Расследование завершено. Наказание определит суд.
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