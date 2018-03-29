Череповецкий педофил шантажировал и развращал школьниц

44-летнего череповчанина обвиняют в растлении малолетних. Как выяснили следователи, ранее обвиняемый жил в Кирилловском районе, а в город металлургов приехал на заработки. Тогда же он начал переписываться в Интернете с несовершеннолетними девушками.

В 2015 году мужчина познакомился со школьницами 12 и 13 лет. Далее он приглашал их в уединенные места, где совершал развратные действия. Причем одну из жертв шантажировал личной информацией, которой она поделилась с ним в переписке.