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Парень из Всеволожска развращал 13-летних мальчиков в соцсетях
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Парень из Всеволожска развращал 13-летних мальчиков в соцсетях 

Ivyborg.ru 1 час назад
20-летнего молодого человека из Всеволожска подозревают в совершении развратных действий с несовершеннолетними мальчиками, которые он осуществлял через социальные сети.
Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти, с 30 декабря 2017 года по 21 января 2018 года 20-летний молодой человек активно переписывался в интернете с двумя 13-летними мальчиками. В переписках зачастую можно было встретить фотографии порнографического характера, принадлежащие парню-развратнику.
Сотрудники ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти достаточно быстро установили злоумышленника и возбудили в его отношении уголовное дело по статье «Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».
После этого подозреваемый был задержан в своей квартире. Молодого человека проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений в более ранний период.
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