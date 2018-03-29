Парень из Всеволожска развращал 13-летних мальчиков в соцсетях

20-летнего молодого человека из Всеволожска подозревают в совершении развратных действий с несовершеннолетними мальчиками, которые он осуществлял через социальные сети.

Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти, с 30 декабря 2017 года по 21 января 2018 года 20-летний молодой человек активно переписывался в интернете с двумя 13-летними мальчиками. В переписках зачастую можно было встретить фотографии порнографического характера, принадлежащие парню-развратнику.

Сотрудники ГУ МВД России по Петербургу Ленобласти достаточно быстро установили злоумышленника и возбудили в его отношении уголовное дело по статье «Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

После этого подозреваемый был задержан в своей квартире. Молодого человека проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений в более ранний период.