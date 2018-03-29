В Волгоградской области задержали мужчину, пытавшегося ограбить почтальона

Полицейские задержали в Дубовском районе Волгоградской области подозреваемого в нападении на почтальона.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, 21 марта почтальон разносила пенсии на своем участке. Когда она выходила со двора одного из домов, на нее напал мужчина в шапке, наподобие балаклавы. Он потребовал отдать ему деньги и ударил женщину несколько раз по голове деревянной дубинкой. Однако почтальон не растерялась — сорвала с разбойника шапку и ударила в лицо. Мужчина, не ожидав такого отпора, убежал. 41-летняя женщина с травмами головы и руки была доставлена в больницу.

В результате розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 59-летний местный житель. Теперь ему грозит до 10 лет.