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В Волгоградской области полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на почтальона
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В Волгоградской области полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на почтальона 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 47 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
21 марта 2018 года в полицию обратилась руководитель районного почтового отделения и сообщила, что на почтальона вверенного ей подразделения неизвестный совершил разбойное нападение и пытался похитить сумку с деньгами. Сотрудники полиции выяснили, что в тот день 41-летняя почтальон разносила пенсии проживающим на обслуживаемом ею участке гражданам. Выходя со двора одного из домов, она неожиданно подверглась нападению со стороны незнакомого мужчины, лицо которого скрывала шапка с прорезями для глаз. Нападавший потребовал отдать имеющиеся денежные средства и нанес женщине несколько ударов по голове деревянной дубинкой. Однако почтальон не растерялась. Бросившись на разбойника, она сорвала с него шапку и нанесла удар рукой в область лица. Не ожидавший такого отпора мужчина, бросил палку и убежал. Потерпевшая была госпитализирована в лечебное учреждение с травмами головы и руки. В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 59-летний местный житель. Установлено, что к совершению разбойного нападения злоумышленник готовился заранее: выточил из дерева дубинку, изготовил маску. Потерпевшая опознала в задержанном нападавшего. В отношении подозреваемого следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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