На Завеличье задержали трех псковичей с признаками наркотического опьянения

Сотрудники ОМОН задержали псковичей с признаками наркотического опьянения Об этом сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

28 марта в ходе совместных с оперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД оперативно-профилактических мероприятий, на территории микрорайона Завеличье, сотрудники ОМОН Отдела Росгвардии по Псковской области задержали 3-х мужчин с признаками наркотического опьянения.

За употребление наркотических средств, в соответствии с частью 2 статьи 20.20 КоАП, граждане будут привлечены к административной ответственности.