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На Завеличье задержали трех псковичей с признаками наркотического опьянения
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На Завеличье задержали трех псковичей с признаками наркотического опьянения 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Сотрудники ОМОН задержали псковичей с признаками наркотического опьянения Об этом сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.
28 марта в ходе совместных с оперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД оперативно-профилактических мероприятий, на территории микрорайона Завеличье, сотрудники ОМОН Отдела Росгвардии по Псковской области задержали 3-х мужчин с признаками наркотического опьянения.
За употребление наркотических средств, в соответствии с частью 2 статьи 20.20 КоАП, граждане будут привлечены к административной ответственности.
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