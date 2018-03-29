Раненый ножом мужчина пытался найти помощь на улице Будогощи, но умер

Раненый в живот мужчина блуждал по улицам поселка Будогощь Киришского района. Он умер от потери крови. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома

Тело 27-летнего мужчины нашли рядом с домом на улице Исполкомской в поселке Будогощь 27 марта. По подозрению в его убийстве 28 марта была задержана 41-летняя местная жительница.

По версии следователей, погибший выпил в гостях у своей 41-летней подруги. В ходе застолья между ними завязалась ссора и женщина накинулась на собутыльника с ножом. Раненый смог самостоятельно выбраться из квартиры. По улице он прошел более полукилометра.