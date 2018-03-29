Раненый ножом мужчина пытался найти помощь на улице Будогощи, но умер 

Раненый в живот мужчина блуждал по улицам поселка Будогощь Киришского района. Он умер от потери крови. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома
Тело 27-летнего мужчины нашли рядом с домом на улице Исполкомской в поселке Будогощь 27 марта. По подозрению в его убийстве 28 марта была задержана 41-летняя местная жительница.
По версии следователей, погибший выпил в гостях у своей 41-летней подруги. В ходе застолья между ними завязалась ссора и женщина накинулась на собутыльника с ножом. Раненый смог самостоятельно выбраться из квартиры. По улице он прошел более полукилометра.
Следственным комитетом Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ.