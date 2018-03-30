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Экс-директор «Уральских пельменей» стал фигурантом уголовного дела
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Экс-директор «Уральских пельменей» стал фигурантом уголовного дела 

Рамблер 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Против бывшего участника и директора «Уральских пельменей» Сергея Нетиевского возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС рассказал Евгений Корчаго, адвокат творческого коллектива.
По его словам, следственное управление МВД по Свердловской области возбудило против Нетиевского дело по статье «Злоупотребление полномочиями». По версии полиции, Нетиевский создал несколько юридических лиц, через которые заключал договоры о продаже прав на выпуск программ и присваивал полученные за это деньги.
Сегодня заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев поручил проверить обоснованность и законность дела против Нетиевского в связи с «неоднозначным общественным резонансом» вокруг конфликта в «Уральских пельменях».
Конфликт между актерами начался в 2015 году, когда решением общего собрания Нетиевский был лишен должности директора коллектива. В 2016-м он подал судебный иск о принятии этого решения недействительным. Осенью того же года Арбитражный суд Свердловской области принял сторону Нетиевского. В 2017-м актеры «Уральских пельменей» подали на бывшего директора в суд, требуя признать одну из сделок с ним недействительной и взыскать с Нетиевского более 28 миллионов рублей.
 Ещё 27 источников 
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