Собутыльник угнал машину у спящей краснодарки, заглох и оказался в отделе полиции 

Краснодар. 29 марта — Новая Кубань. События развивались в Прикубанском округе г. Краснодара.
32-летняя жительница улицы Туполева несколько дней назад познакомилась с 32-летним уроженцем Кабардино-Балкарской Республики. Женщина пригласила его в гости. В её квартире он задержался на двое суток.
Молодые люди распивали спиртные напитки.
После застолья женщина заснула, а мужчина взял ключи от её «Пежо» и решил покататься по ночному городу. На улице Ейское шоссе двигатель иномарки заглох.
Мужчина несколько раз безуспешно пытался завести машину, потом оставил её и решил вернуться обратно пешком.
Гражданина с признаками сильного алкогольного опьянения задержали сотрудники полиции, находившиеся на маршруте патрулирования.
В отношении правонарушителя был составлен административный протокол, его доставили в отдел для разбирательств.
В это время в дежурную часть поступило сообщение от краснордарки об угоне иномарки. Она же пояснила, что подозревает своего приятеля.
Мужчина сознался в содеянном. Выяснилось, что он ранее судим за незаконное хранение наркотиков и квартирную кражу.
В пресс-службе УМВД по г. Краснодару уточнили, что в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели его хищения).