Собутыльник угнал машину у спящей краснодарки, заглох и оказался в отделе полиции

Краснодар . 29 марта — Новая Кубань. События развивались в Прикубанском округе г. Краснодара.

32-летняя жительница улицы Туполева несколько дней назад познакомилась с 32-летним уроженцем Кабардино-Балкарской Республики . Женщина пригласила его в гости. В её квартире он задержался на двое суток.

Молодые люди распивали спиртные напитки.

После застолья женщина заснула, а мужчина взял ключи от её «Пежо» и решил покататься по ночному городу. На улице Ейское шоссе двигатель иномарки заглох.

Мужчина несколько раз безуспешно пытался завести машину, потом оставил её и решил вернуться обратно пешком.

Гражданина с признаками сильного алкогольного опьянения задержали сотрудники полиции, находившиеся на маршруте патрулирования.

В отношении правонарушителя был составлен административный протокол, его доставили в отдел для разбирательств.

В это время в дежурную часть поступило сообщение от краснордарки об угоне иномарки. Она же пояснила, что подозревает своего приятеля.

Мужчина сознался в содеянном. Выяснилось, что он ранее судим за незаконное хранение наркотиков и квартирную кражу.