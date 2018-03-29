Опасная езда: в Удмуртии студент угнал трактор и напал на сотрудников ДПС

Глазов. Удмуртия . Студенту из Удмуртии грозит до 5 лет лишения свободы за нападение на сотрудников ДПС . Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Известно, что 19-летний обвиняемый проходил практику в одном из колхозов. Накануне случившегося молодой человек решил поехать на тракторе к себе домой, пока водитель, которому вверили транспорт, был пьян.

После того, как студент выехал на дорогу, его заметили сотрудники ДПС и подали сигнал остановиться. Обвиняемый проигнорировал инспекторов и прибавил скорость. При этом студент начал двигаться так, что патрульный автомобиль не мог его обогнать.

Чтобы скрыться от преследования, молодой человек решил поехать по полю, где и застрял. После того, как ему удалось выехать, он развернул трактор и поехал в направлении патрульного авто.

Когда один из полицейских проник в салон трактора, обвиняемый стал наносить ему побои. Сотрудникам удалось задержать студента.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).