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Опасная езда: в Удмуртии студент угнал трактор и напал на сотрудников ДПС
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Опасная езда: в Удмуртии студент угнал трактор и напал на сотрудников ДПС 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Глазов. Удмуртия. Студенту из Удмуртии грозит до 5 лет лишения свободы за нападение на сотрудников ДПС. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.
Известно, что 19-летний обвиняемый проходил практику в одном из колхозов. Накануне случившегося молодой человек решил поехать на тракторе к себе домой, пока водитель, которому вверили транспорт, был пьян.
После того, как студент выехал на дорогу, его заметили сотрудники ДПС и подали сигнал остановиться. Обвиняемый проигнорировал инспекторов и прибавил скорость. При этом студент начал двигаться так, что патрульный автомобиль не мог его обогнать.
Чтобы скрыться от преследования, молодой человек решил поехать по полю, где и застрял. После того, как ему удалось выехать, он развернул трактор и поехал в направлении патрульного авто.
Когда один из полицейских проник в салон трактора, обвиняемый стал наносить ему побои. Сотрудникам удалось задержать студента.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).
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