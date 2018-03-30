СКР возбудил еще одно уголовное дело о пожаре в ТЦ в Кемерове

В действиях Комковой усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

«По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра», — сообщила Петренко.

Комкова задержана по подозрению в совершение указанного преступления, следствие также проверит ее действия на предмет коррупционной составляющей.

Ранее СКР сообщил о задержании Юлии Богдановой, гендиректора компании ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которая является владельцем здания сгоревшего ТЦ.

Петренко отметила, что Комковой и Богдановой сегодня будет предъявлено обвинения, следствие будет ходатайствовать об их аресте.