СКР возбудил еще одно уголовное дело о пожаре в ТЦ в Кемерове 

СКР возбудил уголовное дело в отношении начальника Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
В действиях Комковой усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).
«По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра», — сообщила Петренко.
Комкова задержана по подозрению в совершение указанного преступления, следствие также проверит ее действия на предмет коррупционной составляющей.
Ранее СКР сообщил о задержании Юлии Богдановой, гендиректора компании ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которая является владельцем здания сгоревшего ТЦ.
Петренко отметила, что Комковой и Богдановой сегодня будет предъявлено обвинения, следствие будет ходатайствовать об их аресте.