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В Самаре 18-летний парень, подравшись в баре, нанёс тяжелые травмы мужчине
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В Самаре 18-летний парень, подравшись в баре, нанёс тяжелые травмы мужчине 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В полицию Самары от медицинских работников поступила информация о госпитализации мужчины, получившего телесные повреждения, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.
Полицейские выяснили, что пострадавший — 34-летний безработный житель Самары, незадолго до попадания в больницу отдыхал в одном из питейных заведений Красноглинского района. Там у него на почве личных неприязненных отношений произошла ссора с другим посетителем бара — молодым человеком, которая переросла в рукоприкладство. В ходе драки мужчине были причинены телесные повреждения. Согласно предоставленному впоследствии заключению, здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред.
В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска установили личность гражданина, с которым у потерпевшего произошел конфликт. Им оказался безработный 18-летний житель Самары. Сотрудники полиции выяснили местонахождение молодого человека и задержали его. По данным полиции, задержанный ранее к уголовной ответственности не привлекался.
По результатам проведенных экспертиз и обобщения собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ.
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