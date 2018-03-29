В Самаре 18-летний парень, подравшись в баре, нанёс тяжелые травмы мужчине

В полицию Самары от медицинских работников поступила информация о госпитализации мужчины, получившего телесные повреждения, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.

Полицейские выяснили, что пострадавший — 34-летний безработный житель Самары, незадолго до попадания в больницу отдыхал в одном из питейных заведений Красноглинского района. Там у него на почве личных неприязненных отношений произошла ссора с другим посетителем бара — молодым человеком, которая переросла в рукоприкладство. В ходе драки мужчине были причинены телесные повреждения. Согласно предоставленному впоследствии заключению, здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред.

В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска установили личность гражданина, с которым у потерпевшего произошел конфликт. Им оказался безработный 18-летний житель Самары. Сотрудники полиции выяснили местонахождение молодого человека и задержали его. По данным полиции, задержанный ранее к уголовной ответственности не привлекался.