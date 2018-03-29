Полицейские из Ростовской области попались на взятке в Волгограде

Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ППС Сальского линейного отдела на транспорте.

Как сообщает РИА34, полицейские из Ростовской области попались на взятке от военнослужащего.

— В декабре прошлого года подозреваемые, находясь на маршруте патрулирования по сопровождению пассажирского поезда «Кисловодск-Новокузнецк» получили одну тысячу рублей от военнослужащего за несообщение в военную комендатуру Волгограда о досрочном увольнении с военной службы, — пояснил РИА34 руководитель Волгоградского следственного отдела на транспорте Южного СУТ СК РФ Игорь Ещенко.

О том, что полицейские за молчание взяли деньги, военнослужащий сообщил в правоохранительные органы . По факту обращения проверку проводили сотрудники Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, после чего было следователи возбуждено уголовное дело.

— Проводятся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств, — добавил Игорь Ещенко. — Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.