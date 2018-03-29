Полицейские задержали в Краснодаре пешего угонщика авто

При ночном патрулировании Прикубанского округа города Краснодара сотрудники полиции обратили внимание на гражданина, который шел нетвердой походкой. При визуальном контакте подозрения подтвердились. Мужчина пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения. В отношении правонарушителя был составлен административный протокол, после чего он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Менее чем через час, в дежурную часть поступило сообщение от 32-летней жительницы улицы Туполева. Женщина сообщила об угоне её автомобиля марки «Пежо». При этом в качестве лица, возможно причастного к данному факту, она указала приметы своего знакомого, которым и оказался вышеуказанный задержанный.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю , задержанный — ранее судимый за незаконное хранение наркотиков и квартирную кражу 32-летний уроженец Кабардино-Балкарской Республики . Он не стал отпираться и признался в преступлении. Мужчина пояснил, что несколько дней назад жительница краевого центра сама пригласила его в гости. После застолья женщина уснула. Он взял ключи от машины и поехал кататься по ночному городу. На улице Ейское шоссе двигатель иномарки заглох и, после безуспешных попыток его завезти, злоумышленник решил вернуться обратно пешком, но был замечен и задержан.

Возбуждено уголовное дело (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели его хищения), санкции предусматривают максимальное наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.