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Полицейские задержали в Краснодаре пешего угонщика авто
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Полицейские задержали в Краснодаре пешего угонщика авто 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
При ночном патрулировании Прикубанского округа города Краснодара сотрудники полиции обратили внимание на гражданина, который шел нетвердой походкой. При визуальном контакте подозрения подтвердились. Мужчина пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения. В отношении правонарушителя был составлен административный протокол, после чего он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Менее чем через час, в дежурную часть поступило сообщение от 32-летней жительницы улицы Туполева. Женщина сообщила об угоне её автомобиля марки «Пежо». При этом в качестве лица, возможно причастного к данному факту, она указала приметы своего знакомого, которым и оказался вышеуказанный задержанный.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, задержанный — ранее судимый за незаконное хранение наркотиков и квартирную кражу 32-летний уроженец Кабардино-Балкарской Республики. Он не стал отпираться и признался в преступлении. Мужчина пояснил, что несколько дней назад жительница краевого центра сама пригласила его в гости. После застолья женщина уснула. Он взял ключи от машины и поехал кататься по ночному городу. На улице Ейское шоссе двигатель иномарки заглох и, после безуспешных попыток его завезти, злоумышленник решил вернуться обратно пешком, но был замечен и задержан.
Возбуждено уголовное дело (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели его хищения), санкции предусматривают максимальное наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.
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