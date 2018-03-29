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В Дагестане за год уничтожили 40 боевиков
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В Дагестане за год уничтожили 40 боевиков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МАХАЧКАЛА, 29 мар — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов уничтожили за 2017 год 40 боевиков и полностью ликвидировали шесть диверсионно-террористических групп, сообщил на сессии Народного собрания министр МВД республики Абдурашид Магомедов.
Согласно докладу министра, благодаря действиям правоохранителей в республике удалось не допустить совершение терактов, при этом количество действующих членов НВФ в Дагестане достигло исторического минимума. В 2017 году в Дагестане зарегистрировано 531 преступление террористического характера, из них 373 связаны с незаконными вооруженными формированиями.
"Ликвидировано 40 бандитов, полностью уничтожены шесть диверсионно-террористических групп, 312 боевиков и их пособников были задержаны, 19 сдались добровольно. Численный состав бандгрупп сократился в разы и достиг исторического минимума за последние 20 лет. Осталось шесть действующих бандитов. Устанавливается их местонахождение", — сказал министр.
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