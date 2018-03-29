«Крыша» поступающих в вуз дала течь

Во Владимире арестован мужчина за покушение на посредничество в даче взятки за поступление в вуз.

Следствие полагает, что в феврале текущего года жительница Владимира попросила малознакомого 35-летнего мужчину «помочь поступить» её брату в юридический институт ФСИН России

Мужчина был знаком с офицерским составом высшего учебного заведения. Но и перед девушкой решил покрасоваться, сообщив, что «порешает её вопрос». После переговоров мужчина озвучил требуемую для «поступления» сумму.

Вечером 22 марта при получении «вознаграждения» в 400 тысяч рублей 35-летнего мужчину задержали полицейские при поддержке спецназа. Следком сообщает, что при себе у задержанного было оружие — травматический пистолет.

Подозреваемого заключили под стражу. В отношении его возбудили уголовное дело за покушение на посредничество во взяточничестве. Мужчине грозит крупный штраф и лишение свободы от пяти до десяти лет.

Как сообщает региональный Следком, в настоящее время устанавливается лицо, которому планировалось передать взятку.