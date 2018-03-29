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В Архангельске цыганка «сняла порчу» с девушки за 10 тысяч рублей
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В Архангельске цыганка «сняла порчу» с девушки за 10 тысяч рублей 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Жительницы Архангельска стали жертвами собственной доверчивости. К девушкам подошла цыганка и пообещала снять порчу. Дамы в обещания поверили и даже пустили «гадалку» к себе. В итоге одна северянка рассталась с ювелирными украшениями, вторая отдала 10 тысяч рублей.
— Гражданки обратились в полицию на минувшей неделе, подозреваемую задержали, возбуждено уголовное дело. По словам женщина, порчу снимали при помощи банок с водой и сырых яиц, — пояснили 29.ru в пресс-службе областного УМВД.
У сотрудников полиции есть основания полагать, что пострадавших может быть больше. Если Вы или ваши родственники стали жертвой обмана со стороны данной гражданки, просьба обратиться в органы внутренних дел по телефонам: (8 8182) 21-93-76, 65-48-64. Конфиденциальность гарантируется.
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