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После отравления газом семьи в Кизеле в том же доме нашли ещё два тела
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После отравления газом семьи в Кизеле в том же доме нашли ещё два тела 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
После обнаружения тел трёх человек, предположительно отравившихся угарным газом в Кизеле, в том же доме нашли ещё два тела в квартире этажом выше.
Тела нашли во время поквартирного обхода. Погибшие — 63-летняя женщина и её сын. Так как следствие полагает, что в первом случае семья могла погибнуть, отравившись угарным газом из-за того, что в квартире не работала вентиляция, было возбуждено уголовное дело по статье УК «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Задержаны два сотрудника управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом, в котором жили погибшие. На место выехала следственная группа из аппарата управления СКР по Пермскому краю и криминалисты. Группу которую возглавил заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Пермскому краю Сергей Сарапульцев.
Установлено, что в квартирах стояли водонагревательные газовые колонки. При этом вентиляции были не исправны, а их состояние сотрудники управляющей компании проводили формально.
»Оказалось, что дымоход заполнен осколками кирпичей, вытяжная тяга отсутствует. При осмотре на месте видимых следов, указывающих на то, что погибшие люди стали жертвами насильственных преступлений, не обнаружено», — сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
Сейчас назначены судебно-медицинские экспертизы для окончательного выяснения причины смерти погибших людей. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании мер пресечения задержанным сотрудникам управляющей компании, проводится комплекс мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательств совершения преступления. Расследование ведёт первый отдел по расследованию особо важных дел (против личности и общественной безопасности) СУ СК РФ по Пермскому краю.
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