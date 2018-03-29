Фиктивное трудоустройство

Фото с ресурса progorod58.ru В Муроме возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего экс-директора одного из государственных учреждений города, подозреваемого в мошенничестве.

Женщина, занимая высокое служебное положение, фиктивно устроила на работу двоих своих знакомых. На самом же деле граждане не исполняли свои трудовые обязательства и на работе не появлялись.

Экс-директор вносила ложные сведения в табель учета рабочего времени, согласно которому начислялась заработная плата и премиальные псевдоработникам.

Денежные средства женщина присваивала себе. Материальный ущерб оценен сотрудниками полиции в 345 тысяч рублей.