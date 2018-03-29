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Фиктивное трудоустройство
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Фиктивное трудоустройство 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса progorod58.ru  В Муроме возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего экс-директора одного из государственных учреждений города, подозреваемого в мошенничестве.
Женщина, занимая высокое служебное положение, фиктивно устроила на работу двоих своих знакомых. На самом же деле граждане не исполняли свои трудовые обязательства и на работе не появлялись.
Экс-директор вносила ложные сведения в табель учета рабочего времени, согласно которому начислялась заработная плата и премиальные псевдоработникам.
Денежные средства женщина присваивала себе. Материальный ущерб оценен сотрудниками полиции в 345 тысяч рублей.
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