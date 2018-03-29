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СМИ: подростки получили ножевые ранения в центре города Шахты
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СМИ: подростки получили ножевые ранения в центре города Шахты 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Двое 16-летних подростков получили ножевые ранения в центре города Шахты.
Как сообщает donday-shakhty.ru, инцидент произошел вечером 28 марта улице Победа Революции.
Около 20.00 на несовершеннолетних молодого человека и девушку напал мужчина с ножом, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Он набросился на девушку, порезав ей лицо и руки. Молодой человек, попытавшийся защитить ее, также получил ранения рук.
Девушку с многочисленными порезами госпитализировали в хирургическое отделение БСМП. Парню оказали помощь в травмпункте.
Сообщается, что напавший на подростков мужчина задержан.
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