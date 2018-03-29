Ещё
Двое краснодарских полицейских «подрабатывали» вымогательством и взяточничеством
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Двое краснодарских полицейских «подрабатывали» вымогательством и взяточничеством 

Новая Кубань 32 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 29 марта — Новая Кубань. СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении теперь уже бывшего заместителя отдела дознания отдела полиции поселка Калинино УМВД России по городу Краснодару и его подчиненного по п. «а, б» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, сопряженной с вымогательством).
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю пояснили, что они были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам после завершения служебной проверки.
В отдел полиции с заявлением обратился гражданин. Он пояснил, что его сосед нанес ему телесные повреждения, выстрелив из травматического пистолета. Вместо того, чтобы разобраться в причинах и обстоятельствах случившегося, заместителя отдела дознания дал своему подчиненному поручение «заработать» на деле.
Дознаватель встретился с подозреваемым и сообщил, что за 300 тысяч рублей в отношении него не станут возбуждать уголовное дело. Таких денег у мужчины не оказалось. Сотрудники пошли ему на встречу, поумерив свои «аппетиты» до 100 тысяч рублей.
Потенциальный взяткодатель тем временем сообщил о факте коррупции в правоохранительные органы.
21 марта состоялась передача денег. Она проходила в сопровождении прибывших сотрудников УФСБ по Краснодарскому краю.
Расследование продолжается.
Новая Кубань: последние новости
УФСБ по края: задержаны сторонники ИГИЛ*, изъяты компоненты самодельного взрывного устройства Редактора «Блог Сочи» оставлен под стражей по решению Краснодарского краевого суда На Кубани 53-летний мужчина проткнул шею брата арматурой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это шок»: Захарова о презентации Британии314
«С чего это я должен их жалеть?»409
Блогер Варламов задержан в Москве369
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие14
Число пострадавших в Кемерово возросло251
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Другое
04:03
Детей избавят от справок
Новости Москвы
02:58
Кто разрушил роман Натальи Фатеевой и Андрея Миронова
Шоу-бизнес
01:17
МиГ-31 «предотвратили бомбежку» в Арктике
Армия Оружие
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
03:44
Группа «ВИА Гра» переживает новую утрату
Шоу-бизнес
00:50
Задержан экс-депутат, избивший DJ Smash
Происшествия Криминал
00:16
В московском метро произошел сбой
Новости Москвы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение