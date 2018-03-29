Двое краснодарских полицейских «подрабатывали» вымогательством и взяточничеством

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю пояснили, что они были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам после завершения служебной проверки.

В отдел полиции с заявлением обратился гражданин. Он пояснил, что его сосед нанес ему телесные повреждения, выстрелив из травматического пистолета. Вместо того, чтобы разобраться в причинах и обстоятельствах случившегося, заместителя отдела дознания дал своему подчиненному поручение «заработать» на деле.

Дознаватель встретился с подозреваемым и сообщил, что за 300 тысяч рублей в отношении него не станут возбуждать уголовное дело. Таких денег у мужчины не оказалось. Сотрудники пошли ему на встречу, поумерив свои «аппетиты» до 100 тысяч рублей.

Потенциальный взяткодатель тем временем сообщил о факте коррупции в правоохранительные органы.

21 марта состоялась передача денег. Она проходила в сопровождении прибывших сотрудников УФСБ по Краснодарскому краю.

Расследование продолжается.