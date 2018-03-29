В Ростовской области браконьеры заплатят 300 тысяч рублей за вылов рыбы 

За ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, в размере 27 тысяч рублей браконьеры лишились плавсредства, мотоцикла и обязаны будут выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Погрануправления ФСБ. 26 марта 2018 года вступил в законную силу приговор Неклиновского районного суда в отношении двух граждан РФ, задержанных ростовскими пограничниками за незаконную добычу водных биологических ресурсов в Таганрогском заливе Азовского моря. В ноябре 2017 года двое граждан РФ осуществляли незаконный вылов рыбы в акватории Таганрогского залива с использованием незаконных орудий лова (сетей). В момент выгрузки рыбы из плавсредства в мотоцикл на берегу злоумышленники были задержаны. Ущерб водным биологическим ресурсам по оценке специалистов составил 27500 рублей. Отделом дознания Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области по факту задержания браконьеров было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору», материалы которого были направлены в Неклиновский районный суд. 13 марта суд признал правонарушителей виновными в совершении преступления,. По приговору суда виновные выплатят штраф в размере 150 тысяч рублей каждый, а используемые ими в противоправной деятельности маломерное плавательное средство «Обь» с двумя подвесными двигателями и мотоцикл конфискованы в доход государства.