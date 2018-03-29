Ещё
В Ростовской области браконьеры заплатят 300 тысяч рублей за вылов рыбы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Ростовской области браконьеры заплатят 300 тысяч рублей за вылов рыбы 

Ростовские Вести 35 минут назад
За ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, в размере 27 тысяч рублей браконьеры лишились плавсредства, мотоцикла и обязаны будут выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Погрануправления ФСБ. 26 марта 2018 года вступил в законную силу приговор Неклиновского районного суда в отношении двух граждан РФ, задержанных ростовскими пограничниками за незаконную добычу водных биологических ресурсов в Таганрогском заливе Азовского моря. В ноябре 2017 года двое граждан РФ осуществляли незаконный вылов рыбы в акватории Таганрогского залива с использованием незаконных орудий лова (сетей). В момент выгрузки рыбы из плавсредства в мотоцикл на берегу злоумышленники были задержаны. Ущерб водным биологическим ресурсам по оценке специалистов составил 27500 рублей. Отделом дознания Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области по факту задержания браконьеров было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору», материалы которого были направлены в Неклиновский районный суд. 13 марта суд признал правонарушителей виновными в совершении преступления,. По приговору суда виновные выплатят штраф в размере 150 тысяч рублей каждый, а используемые ими в противоправной деятельности маломерное плавательное средство «Обь» с двумя подвесными двигателями и мотоцикл конфискованы в доход государства.
Ростовские Вести: последние новости
В Ростове дело экс-полицейского, расстрелявшего людей, передано в суд Директор ЖКХ Ленинского района Ростова задержан за взятку Бизнесмен из Ростова осужден на 8 лет за хищении 460 млн рублей у Сбербанка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это шок»: Захарова о презентации Британии314
«С чего это я должен их жалеть?»409
Блогер Варламов задержан в Москве369
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие14
Число пострадавших в Кемерово возросло251
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Другое
04:03
Детей избавят от справок
Новости Москвы
02:58
Кто разрушил роман Натальи Фатеевой и Андрея Миронова
Шоу-бизнес
01:17
МиГ-31 «предотвратили бомбежку» в Арктике
Армия Оружие
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
03:44
Группа «ВИА Гра» переживает новую утрату
Шоу-бизнес
00:50
Задержан экс-депутат, избивший DJ Smash
Происшествия Криминал
00:16
В московском метро произошел сбой
Новости Москвы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение