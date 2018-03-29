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В Нижнем Новгороде поймали воров, которым не хватило сил унести украденное
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Нижнем Новгороде поймали воров, которым не хватило сил унести украденное 

АиФ Нижний Новгород 36 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Осуждены нижегородцы, которым не хватило сил перекинуть через забор украденное. Подробности рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Двое нижегородцев решили обокрасть крупное предприятие, расположенное в Московском районе города. Оттуда они вынесли болванку весом более 27 килограмм. Но перебросить ее через забор они не смогли — слишком тяжелой оказалась ножа. Но и налегке они убежать не смогли, их задержали сотрудники охраны предприятия.
«Суд признал злоумышленников виновными и назначил одному из них наказание в виде 1 года и 2 месяцев лишения свободы условно, а другому — в виде 1 года лишения свободы условно», — отметили в прокуратуре.
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