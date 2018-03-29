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В Бийске раскрыли убийство мужчины, тело которого нашли возле жилого дома
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Бийске раскрыли убийство мужчины, тело которого нашли возле жилого дома 

АиФ — Алтай 46 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Двоих жителей Бийска (1995, 1990 г.р.) обвиняют в жестоком убийстве 25-летнего мужчины, тело которого нашли возле одного из многоквартирных домов.
Как сообщает региональный СКР, 25 марта один из обвиняемых поссорился с посетителем местного бара. Вместе со своим знакомым они избили мужчину, а затем привезли в квартиру, которая принадлежит одному из них. Там они продолжили его избивать, а когда мужчина скончался, его тело сбросили с балкона на улицу. Прохожие нашли убитого связанным и в наручниках.
Расследование продолжается, решается вопрос о заключении обвиняемых под стражу.
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