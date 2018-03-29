В Бийске раскрыли убийство мужчины, тело которого нашли возле жилого дома

Двоих жителей Бийска (1995, 1990 г.р.) обвиняют в жестоком убийстве 25-летнего мужчины, тело которого нашли возле одного из многоквартирных домов.

Как сообщает региональный СКР, 25 марта один из обвиняемых поссорился с посетителем местного бара. Вместе со своим знакомым они избили мужчину, а затем привезли в квартиру, которая принадлежит одному из них. Там они продолжили его избивать, а когда мужчина скончался, его тело сбросили с балкона на улицу. Прохожие нашли убитого связанным и в наручниках.

Расследование продолжается, решается вопрос о заключении обвиняемых под стражу.