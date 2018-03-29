Преступник прилюдно отобрал у жителя Владивостока ценные вещи 

Житель Владивостока обратился в полицию с заявлением о вымогательстве. Неизвестный мужчина, угрожая расправой, забрал у него золотые украшения и деньги. Об этом сообщило ИА Primamedia.
Сотрудники полиции арестовали ранее судимого мужчину, который отобрал у 40-летнего
потерпевшего обручальное кольцо, золотую печатку и 500 рублей. Нанесенный ущерб оценили в 12 тысяч рулей.
Подозреваемый заявил, что приехал во Владивосток для лечения в туберкулезном диспансере. Ему нужны были деньги, поэтому
29-летний
житель Советской Гавани в Хабаровском крае совершил преступление. Проводится расследование.