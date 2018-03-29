Преступник прилюдно отобрал у жителя Владивостока ценные вещи

Житель Владивостока обратился в полицию с заявлением о вымогательстве. Неизвестный мужчина, угрожая расправой, забрал у него золотые украшения и деньги. Об этом сообщило ИА Primamedia.

Сотрудники полиции арестовали ранее судимого мужчину, который отобрал у 40-летнего

потерпевшего обручальное кольцо, золотую печатку и 500 рублей. Нанесенный ущерб оценили в 12 тысяч рулей.

Подозреваемый заявил, что приехал во Владивосток для лечения в туберкулезном диспансере. Ему нужны были деньги, поэтому

29-летний