Ещё
Преступник прилюдно отобрал у жителя Владивостока ценные вещи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Преступник прилюдно отобрал у жителя Владивостока ценные вещи 

360tv.ru 37 минут назад
Житель Владивостока обратился в полицию с заявлением о вымогательстве. Неизвестный мужчина, угрожая расправой, забрал у него золотые украшения и деньги. Об этом сообщило ИА Primamedia.
Сотрудники полиции арестовали ранее судимого мужчину, который отобрал у  40-летнего
потерпевшего обручальное кольцо, золотую печатку и 500 рублей. Нанесенный ущерб оценили в 12 тысяч рулей.
Подозреваемый заявил, что приехал во Владивосток для лечения в туберкулезном диспансере. Ему нужны были деньги, поэтому
29-летний
житель Советской Гавани в Хабаровском крае совершил преступление. Проводится расследование.
360tv.ru: последние новости
Неизвестные напали на журналиста в Кемерове Шакро Молодой признан виновным в вымогательстве Мертвую семью нашли в квартире в Пермском крае
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это шок»: Захарова о презентации Британии314
«С чего это я должен их жалеть?»409
Блогер Варламов задержан в Москве369
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие14
Число пострадавших в Кемерово возросло251
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Другое
04:03
Детей избавят от справок
Новости Москвы
02:58
Кто разрушил роман Натальи Фатеевой и Андрея Миронова
Шоу-бизнес
01:17
МиГ-31 «предотвратили бомбежку» в Арктике
Армия Оружие
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
03:44
Группа «ВИА Гра» переживает новую утрату
Шоу-бизнес
00:50
Задержан экс-депутат, избивший DJ Smash
Происшествия Криминал
00:16
В московском метро произошел сбой
Новости Москвы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение