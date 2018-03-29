Молодые грабители вышли на улицы Самары с пневматикой и металлической палкой 

Парни 21 года и 25 лет, вооружившись пневматическим пистолетом и металлической раздвижной палкой, вышли на улицы Самары «на заработки». В качестве жертвы они выбрали 39-летнего жителя областного центра. Угрожая своим арсеналом, злоумышленники ограбили мужчину на пересечении Ново-Садовой и Часовой и спешно скрылись. Однако уйти от возмездия им помещали сотрудники Росгвардии. Используя данные ориентировки, правоохранители начали прочесывать ближайшие улицы, вскоре молодые преступники были схвачены. Теперь парни проходят по уголовному делу о разбое, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Фото: Росгвардия