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Молодые грабители вышли на улицы Самары с пневматикой и металлической палкой
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Молодые грабители вышли на улицы Самары с пневматикой и металлической палкой 

ТРК Губерния 43 минуты назад
Фото: ТРК Губерния
Парни 21 года и 25 лет, вооружившись пневматическим пистолетом и металлической раздвижной палкой, вышли на улицы Самары «на заработки». В качестве жертвы они выбрали 39-летнего жителя областного центра. Угрожая своим арсеналом, злоумышленники ограбили мужчину на пересечении Ново-Садовой и Часовой и спешно скрылись. Однако уйти от возмездия им помещали сотрудники Росгвардии. Используя данные ориентировки, правоохранители начали прочесывать ближайшие улицы, вскоре молодые преступники были схвачены. Теперь парни проходят по уголовному делу о разбое, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Фото: Росгвардия
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