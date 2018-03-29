Ещё
Ставропольчанку осудят за продажу крупной партии немаркированного табака
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Ставропольчанку осудят за продажу крупной партии немаркированного табака 

АиФ Ставрополье 45 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Полицейские Новоселицкого района задержали сбытчицу опасных табачных изделий. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СК.
Известно, что 32-летняя жительница Буденновска купила партию немаркированного табака для перепродажи. Товар она хранила в прицепе своего автомобиля и торговала им на территории района.
Правоохранители в результате обыска нашли и изъяли у предпринимательницы около 2,5 тысяч пачек табачных изделий на сумму более 300 тысяч рублей.
Сейчас против нее возбудили уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Женщине грозит до трех лет лишения свободы со штрафом до 120 тысяч рублей.
АиФ Ставрополье: последние новости
Житель Ставропольского края ограбил аптеку, в которой работала его мать Житель Чечни выстрелил в полицейского за требование предъявить документы Ставрополец зверски убил бывшую возлюбленную во время прогулки по лесу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это шок»: Захарова о презентации Британии316
«С чего это я должен их жалеть?»416
Блогер Варламов задержан в Москве369
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие14
Число пострадавших в Кемерово возросло252
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Другое
04:03
Детей избавят от справок
Новости Москвы
02:58
Кто разрушил роман Натальи Фатеевой и Андрея Миронова
Шоу-бизнес
01:17
МиГ-31 «предотвратили бомбежку» в Арктике
Армия Оружие
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
03:44
Группа «ВИА Гра» переживает новую утрату
Шоу-бизнес
00:50
Задержан экс-депутат, избивший DJ Smash
Происшествия Криминал
00:16
В московском метро произошел сбой
Новости Москвы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение