Ставропольчанку осудят за продажу крупной партии немаркированного табака 

Полицейские Новоселицкого района задержали сбытчицу опасных табачных изделий. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СК.
Известно, что 32-летняя жительница Буденновска купила партию немаркированного табака для перепродажи. Товар она хранила в прицепе своего автомобиля и торговала им на территории района.
Правоохранители в результате обыска нашли и изъяли у предпринимательницы около 2,5 тысяч пачек табачных изделий на сумму более 300 тысяч рублей.
Сейчас против нее возбудили уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Женщине грозит до трех лет лишения свободы со штрафом до 120 тысяч рублей.