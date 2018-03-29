Ставропольчанку осудят за продажу крупной партии немаркированного табака

Полицейские Новоселицкого района задержали сбытчицу опасных табачных изделий. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СК.

Известно, что 32-летняя жительница Буденновска купила партию немаркированного табака для перепродажи. Товар она хранила в прицепе своего автомобиля и торговала им на территории района.

Правоохранители в результате обыска нашли и изъяли у предпринимательницы около 2,5 тысяч пачек табачных изделий на сумму более 300 тысяч рублей.