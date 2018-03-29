В Астрахани пресекли канал распространения контрафактной табачной продукции

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Сотрудники полиции во взаимодействии с ФСБ России Астрахани пресекли канал распространения фальсифицированной табачной продукции. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, общая стоимость изъятых табачных изделий превысила 50 млн рублей.

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России предотвратили реализацию крупной партии фальсифицированной табачной продукции. Логистический центр, в котором она хранилась с целью последующей продажи оптом и в розницу, располагался на территории одного из садовых товариществ Советского района", — сказала Волк.

По ее словам, в ходе обысков в складских помещениях оперативники обнаружили 1741 коробку с сигаретами под 13 брендами известных мировых и отечественных производителей. «На всех пачках отсутствовали акцизные марки. Общая стоимость изъятых табачных изделий превысила 50 миллионов рублей», — рассказала представитель МВД.

Она также добавила, что полицейские задержали 46-летнего местного жителя по подозрению в организации незаконного бизнеса. В отношении него уже возбудили уголовное дело. В настоящее время устанавливаются иные лица, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.