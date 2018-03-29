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В Астрахани пресекли канал распространения контрафактной табачной продукции
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В Астрахани пресекли канал распространения контрафактной табачной продукции 

ТАСС 50 минут назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции во взаимодействии с ФСБ России в Астрахани пресекли канал распространения фальсифицированной табачной продукции. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, общая стоимость изъятых табачных изделий превысила 50 млн рублей.
"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России предотвратили реализацию крупной партии фальсифицированной табачной продукции. Логистический центр, в котором она хранилась с целью последующей продажи оптом и в розницу, располагался на территории одного из садовых товариществ Советского района", — сказала Волк.
По ее словам, в ходе обысков в складских помещениях оперативники обнаружили 1741 коробку с сигаретами под 13 брендами известных мировых и отечественных производителей. «На всех пачках отсутствовали акцизные марки. Общая стоимость изъятых табачных изделий превысила 50 миллионов рублей», — рассказала представитель МВД.
Она также добавила, что полицейские задержали 46-летнего местного жителя по подозрению в организации незаконного бизнеса. В отношении него уже возбудили уголовное дело. В настоящее время устанавливаются иные лица, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.
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