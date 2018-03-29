Суд не удовлетворил жалобу на арест экс-главы УФНС по Нижегородской области 

Судебное заседание состоялось накануне. Собеседник агентства добавил, что его подзащитный переведен в СИЗО «Матросская тишина»
Уголовное дело в отношении Шелепова находится в производстве Главного следственного управления СКР.
Напомним, 19 марта появилась информация о том, что экс-глава ФНС по Нижегородской области Владимир Шелепов скончался в СИЗО «Лефортово». Возможной причиной смерти назывался сердечный приступ. Позже во ФСИН России пояснили, что Шелепов не содержался и не содержится в учреждениях уголовно-исполнительной системы, в пресс-службе ГУ МВД России по городу
Москве, к которому относятся ИВС, также сообщили об отсутствии сведений касательно этого события.
Шелепов обвиняется в получении взяток на общую сумму порядка 18 млн рублей в период 2015–2016 годов.