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Суд не удовлетворил жалобу на арест экс-главы УФНС по Нижегородской области
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Суд не удовлетворил жалобу на арест экс-главы УФНС по Нижегородской области 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Судебное заседание состоялось накануне. Собеседник агентства добавил, что его подзащитный переведен в СИЗО «Матросская тишина»
Уголовное дело в отношении Шелепова находится в производстве Главного следственного управления СКР.
Напомним, 19 марта появилась информация о том, что экс-глава ФНС по Нижегородской области Владимир Шелепов скончался в СИЗО «Лефортово». Возможной причиной смерти назывался сердечный приступ. Позже во ФСИН России пояснили, что Шелепов не содержался и не содержится в учреждениях уголовно-исполнительной системы, в пресс-службе ГУ МВД России по городу
Москве, к которому относятся ИВС, также сообщили об отсутствии сведений касательно этого события.
Шелепов обвиняется в получении взяток на общую сумму порядка 18 млн рублей в период 2015–2016 годов.
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