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Саратовские пограничники задержали иностранца-насильника
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Саратовские пограничники задержали иностранца-насильника 

Новости Саратова 51 минуту назад
Фото: Новости Саратова
Злоумышленник пытался покинуть территорию России.
Однако на автомобильном пункте пропуска Озинки пограничники заподозрили в жителе одной из республик Центрально-Азиатского региона преступника.
При проверке личности 31-летнего задержанного выяснилась его возможная причастность к преступлению против половой прикосновенности. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе Пограничного управления по Самарской и Саратовской областям.
Выяснилось, что иностранец был объявлен в федеральный розыск еще в июле 2014 года. Мужчина передан сотрудникам правоохранительных органов.
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