Саратовские пограничники задержали иностранца-насильника 

Злоумышленник пытался покинуть территорию России.
Однако на автомобильном пункте пропуска Озинки пограничники заподозрили в жителе одной из республик Центрально-Азиатского региона преступника.
При проверке личности 31-летнего задержанного выяснилась его возможная причастность к преступлению против половой прикосновенности. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе Пограничного управления по Самарской и Саратовской областям.
Выяснилось, что иностранец был объявлен в федеральный розыск еще в июле 2014 года. Мужчина передан сотрудникам правоохранительных органов.