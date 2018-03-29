Саратовские пограничники задержали иностранца-насильника

Злоумышленник пытался покинуть территорию России

Однако на автомобильном пункте пропуска Озинки пограничники заподозрили в жителе одной из республик Центрально-Азиатского региона преступника.

При проверке личности 31-летнего задержанного выяснилась его возможная причастность к преступлению против половой прикосновенности. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе Пограничного управления по Самарской и Саратовской областям.