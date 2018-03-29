Двое экс-полицейских в Краснодаре подозреваются в получении взятки 

Следствие установило, что дознавателем полиции проводилась проверка по заявлению местного жителя причинении его соседом травм из травматического пистолета. В марте подозреваемый по поручению замначальника отдела во время встречи сообщил мужчине, на которого указал заявитель, о необходимости передачи взятки в 300 тысяч рублей, чтобы не возбуждать в отношении него уголовное дело. Спустя время сумма была снижена до 100 тысяч рублей, сообщает KrasnodarMedia.
Сейчас подозреваемые уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
«ФедералПресс» напоминает, что бывшему мэру Феодосии Дмитрию Щепеткову вынесли приговор.