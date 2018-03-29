Двое экс-полицейских в Краснодаре подозреваются в получении взятки

Следствие установило, что дознавателем полиции проводилась проверка по заявлению местного жителя причинении его соседом травм из травматического пистолета. В марте подозреваемый по поручению замначальника отдела во время встречи сообщил мужчине, на которого указал заявитель, о необходимости передачи взятки в 300 тысяч рублей, чтобы не возбуждать в отношении него уголовное дело. Спустя время сумма была снижена до 100 тысяч рублей, сообщает KrasnodarMedia.