В Хабаровском крае ребенок утонул в подземном резервуаре

"По данным следствия, 26 марта 2018 года в одном из населенных пунктов Хабаровского края на открытой местности в подземной металлической емкости обнаружено тело ребенка. Согласно предварительным выводам эксперта, смерть ребенка наступила в результате асфиксии от утопления в воде. Следствием возбуждено дело по статье «Халатность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по делу проводится необходимый комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование поставлено на особый контроль у руководства краевого следственного управления.