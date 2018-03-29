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В Хабаровском крае ребенок утонул в подземном резервуаре
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Хабаровском крае ребенок утонул в подземном резервуаре 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 29 мар — РИА Новости. Уголовное дело по факту гибели ребенка, который утонул в подземном резервуаре, возбуждено в Хабаровском крае, сообщает СУСК РФ по региону в четверг.
"По данным следствия, 26 марта 2018 года в одном из населенных пунктов Хабаровского края на открытой местности в подземной металлической емкости обнаружено тело ребенка. Согласно предварительным выводам эксперта, смерть ребенка наступила в результате асфиксии от утопления в воде. Следствием возбуждено дело по статье «Халатность», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по делу проводится необходимый комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование поставлено на особый контроль у руководства краевого следственного управления.
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