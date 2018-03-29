Уголовное дело возбудили в Подмосковье после падения лифта с рабочими

«По результатам проведенной доследственной проверки по факту падения грузового лифта на производственной территории в Ленинском районе следственным отделом по городу Видное ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ)», — сказала Врадий.

По данным следствия, 28 марта при нерегламентированном использовании грузового лифта для перемещения работников между вторым и третьим уровнями производственной площадки произошел обрыв троса подъемного механизма. В результате произошло падение кабины лифта с высоты не менее пяти метров. Находившиеся в кабине лифта работники предприятия получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время по уголовному делу запланировано проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование дела продолжается.

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