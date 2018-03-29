УФСБ по края: задержаны сторонники ИГИЛ*, изъяты компоненты самодельного взрывного устройства

В ходе оперативной разработки было установлено, что в крае функционирует религиозно-экстремистская ячейка. Одни из ей участников поддерживал связь с членами международной террористической организации «Исламское государство» (* запрещена на территории РФ , — прим «НК»). Он планировал уехать в Сирию и примкнуть к боевикам, получил соответствующие инструкции, как это сделать.

Однако деятельность экстремистской ячейки была вовремя пресечена сотрудниками краевого УФСБ. Во время задержания по месту проживания подозреваемого были обнаружены готовые к сбору компоненты самодельного взрывного устройства и поражающие элементы. Следовательно, мог готовиться теракт.

— Cледственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, — говорится в официальном сообщении ведомства.