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УФСБ по края: задержаны сторонники ИГИЛ*, изъяты компоненты самодельного взрывного устройства
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УФСБ по края: задержаны сторонники ИГИЛ*, изъяты компоненты самодельного взрывного устройства 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 29 марта — Новая Кубань. В пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю сообщают, что спецоперация проводилась в марте текущего года.
В ходе оперативной разработки было установлено, что в крае функционирует религиозно-экстремистская ячейка. Одни из ей участников поддерживал связь с членами международной террористической организации «Исламское государство» (* запрещена на территории РФ, — прим «НК»). Он планировал уехать в Сирию и примкнуть к боевикам, получил соответствующие инструкции, как это сделать.
Однако деятельность экстремистской ячейки была вовремя пресечена сотрудниками краевого УФСБ. Во время задержания по месту проживания подозреваемого были обнаружены готовые к сбору компоненты самодельного взрывного устройства и поражающие элементы. Следовательно, мог готовиться теракт.
— Cледственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, — говорится в официальном сообщении ведомства.
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 Ещё 2 источника 
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