ФСИН попросили проверить законность перевода Малобродского в другое СИЗО

Там отметили, что по российскому законодательству подозреваемых и обвиняемых можно переводить из следственного изолятора в изолятор временного содержания, но не в другое СИЗО. При этом Алексея Малобродского перевезли из «Матросской тишины» в СИЗО в Медведкове «по решению следователя».

Правозащитники отмечают, что состояние здоровья бывшего директора «Гоголь-центра» серьёзно ухудшилось «из-за неоказания надлежащей медицинской помощи».

Малобродский — один из фигурантов дела «Седьмой студии». Его обвиняют в хищении бюджетных денег.