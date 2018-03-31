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ФСИН попросили проверить законность перевода Малобродского в другое СИЗО
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ФСИН попросили проверить законность перевода Малобродского в другое СИЗО 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Newsru.com
Там отметили, что по российскому законодательству подозреваемых и обвиняемых можно переводить из следственного изолятора в изолятор временного содержания, но не в другое СИЗО. При этом Алексея Малобродского перевезли из «Матросской тишины» в СИЗО в Медведкове «по решению следователя».
Правозащитники отмечают, что состояние здоровья бывшего директора «Гоголь-центра» серьёзно ухудшилось «из-за неоказания надлежащей медицинской помощи».
Малобродский — один из фигурантов дела «Седьмой студии». Его обвиняют в хищении бюджетных денег.
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