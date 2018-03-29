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Семья иркутских полицейских задержала подозреваемую в грабеже
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Семья иркутских полицейских задержала подозреваемую в грабеже 

АиФ Иркутск 56 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Муж и жена, работающие в полиции, задержали девушку, которая на их глазах попыталась отобрать сумку у пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
Все произошло 24 марта в подъезде жилого дома по улице Маршала Конева. Девушка напала на пожилую женщину забрала сумку и попыталась скрыться. Полицейские, ставшие случайными свидетелями нападения, незамедлительно кинулись на помощь и задержали злоумышленницу. Похищенную сумку, которую девушка выбросила во время погони, нашли прибывшие на место происшествия сотрудники полиции.
Подозреваемая признала свою вину. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Задержанной грозит срок до 4 лет лишения свободы.
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