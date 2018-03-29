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В Приморье возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Приморье возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
На улице Подгорная в селе Рощино Приморского края обнаружено тело 41-летнего мужчины с огнестрельным ранением в области шеи. По факту убийства СК РФ возбудил уголовное дело, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как рассказали в пресс-службе, в совершении преступления задержан 37-летний местный житель, в ходе личного досмотра при нем обнаружен пистолет. После проведенного осмотра на месте были изъяты гильза и пуля.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, следователи проводят оперативные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения.
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