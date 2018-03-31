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Задержан подозреваемый в нападении на полицейских в центре Уфы
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Задержан подозреваемый в нападении на полицейских в центре Уфы 

ТАСС 37 минут назад
Фото: ГТРК "Башкортостан"
УФА, 31 марта. /ТАСС/. Сотрудники МВД в Башкирии задержали подозреваемого в нападении на полицейских в центре Уфы, в результате которого стражи порядка получили ножевые ранения. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе МВД по республике.
"Установлено местонахождение подозреваемого в причинении ранения двух сотрудникам уфимской полиции. Как выяснилось, мужчина скрывался в квартире своих родных в городе Белорецке. В настоящее время он доставлен в полицию и будет передан сотрудникам регионального подразделения Следственного комитета России", — говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что 28 марта днем в одном из дворов в центре Уфы сотрудники патрульно-постовой службы обратили внимание на двоих мужчин, которые вели себя подозрительно. При задержании злоумышленники оказали сопротивление: одному из стражей порядка задержанный мужчина нанес ножевое ранение руки, второго ударил ножом в бок. Раненых полицейских, по данным МВД, доставили в городскую больницу. После оказания медицинской помощи их отпустили из лечебного учреждения.
Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Ранее задержали предполагаемого сообщника нападавшего, при обыске у него обнаружили пакет, предположительно, с наркотическим веществом.
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