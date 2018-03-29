В Уфе мужчина с ножом напал на полицейских

Уфе по факту нападения на двух сотрудников полиции возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следкома республики.

По версии следствия, вечером 28 марта при патрулировании участка Советском районе города наряд ППС заметил двух подозрительных мужчин. Стражи порядка подошли к ним и представились. В это время один из злоумышленников достал нож и ударил одному полицейскому по руке, а другому в спину и убежал. Правоохранителям оказали медпомощь.

Второй мужчина оказался менее расторопным — позже его задержали с наркотиком, который злоумышленники доставали из «закладки».

Сейчас принимаются меры к установлению личности подозреваемого, его розыску и задержанию. Расследование уголовного дела продолжается.