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В Уфе мужчина с ножом напал на полицейских
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Уфе мужчина с ножом напал на полицейских 

АиФ-Уфа 31 минуту назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе по факту нападения на двух сотрудников полиции возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следкома республики.
По версии следствия, вечером 28 марта при патрулировании участка Советском районе города наряд ППС заметил двух подозрительных мужчин. Стражи порядка подошли к ним и представились. В это время один из злоумышленников достал нож и ударил одному полицейскому по руке, а другому в спину и убежал. Правоохранителям оказали медпомощь.
Второй мужчина оказался менее расторопным — позже его задержали с наркотиком, который злоумышленники доставали из «закладки».
Сейчас принимаются меры к установлению личности подозреваемого, его розыску и задержанию. Расследование уголовного дела продолжается.
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