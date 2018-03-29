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В Краснодаре осудили мигрантов
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В Краснодаре осудили мигрантов 

АиФ-Кубань 32 минуты назад
Фото: АиФ-Кубань
Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с представителями казачества проверили тепличный комплекс в станице Старокорсунской.
В ходе рейда выявлено 7 иностранных граждан, незаконно осуществлявших на Кубани трудовую деятельность. Приезжие из стран ближнего зарубежья не смогли предоставить правоохранителям требуемые законодательством патенты на работу.
Все правонарушители были задержаны и доставлены в отдел полиции. Составлены 14 административных протоколов по ст. 18.10 «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации» и 10 материалов по ч. 1.1 статьи 18.8 «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».
По решению суда все правонарушители выплатят административные штрафы, двое из них выдворены за пределы Российской Федерации. За незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан в отношении работодателя возбуждено административное расследование по статье 18.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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