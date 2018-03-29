В Краснодаре осудили мигрантов

В ходе рейда выявлено 7 иностранных граждан, незаконно осуществлявших на Кубани трудовую деятельность. Приезжие из стран ближнего зарубежья не смогли предоставить правоохранителям требуемые законодательством патенты на работу.

Все правонарушители были задержаны и доставлены в отдел полиции. Составлены 14 административных протоколов по ст. 18.10 «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации» и 10 материалов по ч. 1.1 статьи 18.8 «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

По решению суда все правонарушители выплатят административные штрафы, двое из них выдворены за пределы Российской Федерации. За незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан в отношении работодателя возбуждено административное расследование по статье 18.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.