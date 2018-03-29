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Из внедорожника Range Rover безработного москвича украли рюкзак с €70 тыс.
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Из внедорожника Range Rover безработного москвича украли рюкзак с €70 тыс. 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции разыскивают преступника, который накануне вечером совершил кражу из автомашины. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, сумма ущерба составила почти 5 млн рублей.
По данным управления, в полицию обратился безработный мужчина 1975 года рождения и сообщил о краже по адресу 1-й Труженников переулок, дом 4. «По словам заявителя, неизвестный разбил стекло задней правой двери в автомашине Range Rover и похитил рюкзак, в котором находились денежные средства в сумме €70 тыс., что по текущему курсу эквивалентно 4,9 млн рублей», — сказал собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража».
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