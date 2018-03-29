Угрожали пистолетом и палкой: в Самаре задержали двух уличных разбойников

Самаре сотрудники Росгвардии раскрыли уличный разбой. Двое молодых людей напали на мужчину на пересечении улиц Ново-Садовой и Часовой.

— Злоумышленники под угрозой палки и предмета, похожего на пистолет, отобрали деньги у 38-летнего жителя областного центра. Потерпевший обратился в правоохранительные органы и описал приметы нападавших, — рассказали в управлении Росгвардии по Самарской области

Патрульные начали отрабатывать территорию, прилегающую к месту происшествия. Спустя непродолжительное время они задержали подозреваемых. Ими оказались молодые люди 1993 и 1997 годов рождения.

— С места происшествия изъяли предполагаемые орудия преступления — пневматический пистолет и раздвижную металлическую палку. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Разбой», — сообщили росгвардейцы.