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Обвиняемый в жуткой резне в Ноябрьске проходит психиатрическую экспертизу
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Обвиняемый в жуткой резне в Ноябрьске проходит психиатрическую экспертизу 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Ноябрьске 19-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство, отправили на психолого-психиатрическую экспертизу. Как сообщил следователь-криминалист следственного отдела управления СК РФ по ЯНАО Владимир Чупахин, согласно уголовно-процессуальному кодексу и, учитывая характер преступления, такие правонарушители должны пройти медицинское освидетельствование.
«Преступление очень серьезное, естественно возникает сомнение о его вменяемости. В целом по особо тяжким преступлениям мы всегда направляем на психолого-психиатрическую экспертизу», — сказал Владимир Чупахин.
Напомним, сейчас обвиняемый находится под стражей. Преступление было совершено днем 2 марта в квартире дома на улице Мира. Обвиняемый повздорил с соседями — супружеской парой. Он изрезал ножом 53-летнюю женщину и 55-летнего мужчину. Последний скончался на месте. Его супругу госпитализировали. Злоумышленника задержали по горячим следам. Он дал признательные показания.
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