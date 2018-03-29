Ещё
Мужчина из Костуи пойдет под суд за незаконное хранения оружия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Мужчина из Костуи пойдет под суд за незаконное хранения оружия 

Ivyborg.ru 1 час назад
Полиция Тосненского района возбудила два уголовных дела на мужчину, незаконно хранившего дома карабин. Он самостоятельно адаптировал карабин для стрельбы очередями. Об этом сообщает отделом дознания ОМВД
Полицейские 8 февраля задержали троих мужчин в деревне Костуя по подозрению в незаконном хранении оружия. В доме 39-летнего подозреваемого они нашли и изъяли огнестрельный карабин.
Оружие направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Экспертиза показала, что карабин переделан для стрельбы очередями.
Отделом дознания ОМВД России по Тосненскому району возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное хранение боеприпасов» и статье «Незаконное изготовление оружия». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ivyborg.ru: последние новости
В Петербурге ФСБ провела очередной обыск церкви саентологов В Зеленогорске полиция обнаружила мастерскую по изготовлению бомб В Ломоносовском районе женщина убила приятеля из-за пощечины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это шок»: Захарова о презентации Британии324
«С чего это я должен их жалеть?»421
Блогер Варламов задержан в Москве378
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие14
Число пострадавших в Кемерово возросло254
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Другое
01:03
Обитателей зоопарка переведут в летние вольеры
Новости Москвы
04:25
Стало известно, когда растает снег
Новости Москвы
04:03
Детей избавят от справок
Новости Москвы
02:58
Кто разрушил роман Натальи Фатеевой и Андрея Миронова
Шоу-бизнес
01:17
МиГ-31 «предотвратили бомбежку» в Арктике
Армия Оружие
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
03:44
Группа «ВИА Гра» переживает новую утрату
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение