Мужчина из Костуи пойдет под суд за незаконное хранения оружия

Полиция Тосненского района возбудила два уголовных дела на мужчину, незаконно хранившего дома карабин. Он самостоятельно адаптировал карабин для стрельбы очередями. Об этом сообщает отделом дознания ОМВД

Полицейские 8 февраля задержали троих мужчин в деревне Костуя по подозрению в незаконном хранении оружия. В доме 39-летнего подозреваемого они нашли и изъяли огнестрельный карабин.

Оружие направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Санкт-Петербургу Ленобласти . Экспертиза показала, что карабин переделан для стрельбы очередями.

Отделом дознания ОМВД России по Тосненскому району возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное хранение боеприпасов» и статье «Незаконное изготовление оружия». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.